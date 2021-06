Bereneci você ficará para sempre na memória dos portelenses, vai em paz – Veja Fotos e Vídeo

Compartilhar Pin 0 Compart.

A cantora, compositora e acordeonista Berenice Azambuja morreu nesta quinta-feira, 3 de junho, aos 69 anos. Um dos nomes mais marcantes da música gaúcha, a artista estava internada no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, no norte do Estado, onde sofreu uma parada cardíaca por volta das 22h.

Berenice, que, no dia 5 de abril deste ano, teve alta do Hospital de Tapejara, recuperada de covid-19, lutava contra um câncer no pâncreas.

Nascida em Porto Alegre, Berenice da Conceição Azambuja era filha de pai músico e mãe artista de circo. Ainda criança, na década de 1960, apresentou-se no programa de auditório Clube do Guri, da Rádio Farroupilha, acompanhando Elis Regina no acordeão (instrumento que aprendeu a tocar com a tia).

Entre 17 discos gravados ao longo da carreira, o de 1980, intitulado Romance de Terra e Pampa, trazia aquele que se tornou o maior sucesso da cantora: É Disso Que o Velho Gosta, parceria com Gildo Campos.

Fotos e vídeos: Portela Online

informações: GauchaZH

