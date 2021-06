Após assalto a residência em Passo Fundo, três criminosos são presos pela PRF e BM

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Divulgação PRF

Eles foram interceptados quando fugiam com os dois veículos que roubaram

A Polícia Rodoviária Federal e a Brigada Militar prenderam, na tarde desta sexta-feira (04), três criminosos que haviam assaltado há poucos minutos uma residência em Passo Fundo. Eles foram abordados na BR 285, quando chegavam em Lagoa Vermelha com os dois carros roubados durante a ação.

Os policiais receberam informação sobre um assalto ocorrido em uma residência na cidade de Passo Fundo, em que três criminosos renderam a vítima, sob a mira de uma arma de fogo, e roubaram uma caminhonete Amarok e um automóvel Civic que estavam na garagem. As forças de segurança da região imediatamente passaram a monitorar as possíveis rotas de fuga.

Policiais Rodoviários Federais localizaram a Amarok transitando em direção a Lagoa Vermelha pela BR 285. Iniciaram a perseguição que durou por vários quilômetros, terminando em uma barreira montada em conjunto com a Brigada Militar, onde o veículo foi interceptado e os dois criminosos presos.

Na sequência, outra equipe da PRF localizou o Civic parado no acostamento e prendeu o terceiro envolvido. Os presos foram reconhecidos pela vítima, que ainda estava registrando a ocorrência na delegacia. Eles são moradores de Passo Fundo: um de 18 anos, já com duas ocorrências por roubo e duas por homicídio, um de 36, com nove ocorrências por furto e duas por tráfico, e outro de 21.

O trio foi encaminhado à área judiciária para registro do flagrante, e posteriormente recolhido ao presídio. Os veículos, que não tinham seguro, serão devolvidos ao proprietário.

