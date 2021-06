Prefeito de Barra de Guarita esteve em Porto Alegre tratando do Movimento Pró-ponte

Compartilhar Pin 0 Compart.

Na tarde de ontem (02/05), o prefeito de Barra do Guarita Rodrigo Locatelli Tisott, juntamente com a Deputada Estadual Zila Breitenbach, o Prefeito de Três Passos, Arlei Tomazoni, Secretário Adjunto de Barra do Guarita, João Paulo da Luz, e os Secretários municipais de Três Passos de Planejamento e Meio Ambiente, Nader Ali Umar, e Educação, Luiz Gustavo Graffitti, e o diretor de Obras Claudemir Senker, participaram de audiência com o Chefe da Casa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, Artur Lemos, tratando de assuntos de interesse dos Municípios de Barra do Guarita, Três Passos, e em favor Movimento Pró-ponte RS-SC, que é de todos.

Foi reforçado o pedido de federalização da rodovia 163 e construção da ponte sobre o Rio Uruguai, ligando Barra do Guarita/RS a Itapiranga/SC, para o desenvolvimento de todo o noroeste do RS e também SC, e, para que o governo estadual continue apoiando o Movimento Pró-ponte. A deputada Zilá enfatizou a necessidade da federalização da rodovia e a construção da ponte, para melhorar a vida das pessoas e gerar emprego e renda para todos.

O prefeito Arlei salientou ao chefe da Casa Civil, que o Movimento já realizou mais de 50 atos, encaminhou inúmeros ofícios e realizou diversas reuniões, com autoridades estaduais e federais, que entenderam a necessidade da construção da ponte para alavancar o desenvolvimento do RS e SC.

Por fim, Artur Lemos, garantiu que o governo estadual vai buscar fazer tudo o que lhe compete, de acordo com as possibilidades do estado, para que o projeto se realize.

