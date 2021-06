Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Frederico Westphalen

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar/divulgação

Na noite de quarta-feira (2/6), policiais militares no 37º batalhão de polícia militar (37°BPM) prenderam um indivíduo de 28 anos de idade por porte ilegal de arma de fogo no interior do município de Frederico Westphalen.

Durante a ação foi apreendido uma pistola calibre 380, uma carabina calibre 22, 203 munições calibre 380, 307 munições calibre 22, além de seis munições calibre 6.35, totalizando 516 munições intactas apreendidas.

O homem tinha registro do armamento, entretanto não possuia o porte, sendo conduzido até a delegacia de polícia para registro.

Brigada Militar

