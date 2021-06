Frente quente trará temporais e calor fora de época para o RS

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: MetSul Meteorologia

Frente quente trará temporais e forte calor fora de época. Ar muito quente vai invadir o Rio Grande do Sul entre esta sexta-feira e o sábado, elevado bastante a temperatura. Os gaúchos vão experimentar marcas atipicamente altas pra junho agora no final da semana antes de um episódio de instabilidade.

Massa de ar de origem tropical ao avançar sobre encontrar o ar mais frio ao Sul vai formar uma frente quente sobre o Uruguai, para onde se prevê chuva muito volumosa em alguns departamentos com raios e risco de queda de granizo.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

No processo de formação da frente, em que a instabilidade avança de Norte pra Sul, pancadas de chuva com possibilidade de trovoadas podem ocorrer ao longo desta sexta-feira em pontos do Oeste e do Sul gaúcho, especialmente em áreas próximas da fronteira como o Uruguai, como a Campanha e o Extremo Sul.

Enquanto isso, ar muito quente gradualmente toma conta do Estado e eleva acentuadamente a temperatura. As máximas desta sexta-feira já podem alcançar 27ºC na Grande Porto Alegre e até 29ºC a 30ºC no Noroeste gaúcho.

No sábado, uma corrente de jato de baixos níveis, corredor de vento a cerca de 1.500 metros de altitude que se origina na Bolívia, reforçará o aporte de ar quente e a temperatura subirá ainda mais. As máximas devem ficar entre 29ºC e 32ºC no Noroeste e na Grande Porto Alegre, além dos vales. Mesmo na Serra fará calor com máximas de até 27ºC a 28ºC em alguns pontos.

Para se ter ideia, máximas ao redor de 30ºC em junho significam mais de 10ºC acima da média máxima do mês. Como ter, por exemplo, mais de 40ºC no verão em termos de anomalia.

Ainda no sábado, a frente sobre o Uruguai começa a se deslocar de Sul para Norte, agora como uma frente fria, já que passará a ser impulsionada por ar frio de Sul, trazendo instabilidade para o Oeste, o Centro e o Sul no decorrer do dia com chuva localmente forte e risco de temporais no Oeste e no Sul gaúcho.

No domingo, a frente fria alcança a Metade Norte e traz chuva para áreas que tiveram um sábado de sol e calor. A chuva pode ser forte a intensa em alguns municípios.

MetSul Meteorologia

Curtir isso: Curtir Carregando...