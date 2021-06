Criança de um ano está entre as vítimas após carro cair de ponte na ERS-377 em Cruz Alta

Compartilhar Pin 0 Compart.



Um grave acidente de trânsito foi registrado por volta das 05h50min desta quinta-feira, 3 de junho, na RSC-377, rodovia que liga Ibirubá a Cruz Alta.

O motorista do veículo Ford Focus, com placas de Caxias do Sul perdeu o controle do automóvel, saiu da pista e acabou caindo da ponte do Rio Passo Novo, próximo a cerealista CVale. No veículo estavam quatro pessoas, entre elas um bebê de 1 ano e 6 meses.

A criança e uma mulher de 44 anos morreram no local. As outras duas pessoas, pais da criança, foram encaminhados ao Hospital São Vicente de Paulo.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Estadual estiveram no local atendendo a ocorrência.



Fonte: Redação Integrada Rádio Cidade e Jornal O Alto Jacuí

