Vacinação avança em Tenente Portela e chega aos 59 anos

Aplicação ocorrerá na sala de vacinas do ESF 2 (Postão) durante esta quarta-feira, 2 de junho.

A vacinação contra a Covid segue avançando em Tenente Portela. Depois de disponibilizar a primeira dose para os trabalhadores da educação e de iniciar a imunização dos profissionais do transporte coletivo e de caminhoneiros, agora será a vez de contemplar mais uma faixa etária. Nesta quarta-feira, 02, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará a vacina para os portelenses de 59 anos de idade.

A vacinação ocorrerá na sala de vacinas do ESF 2 (Postão) durante o horário de atendimento da unidade. Basta comparecer e apresentar os documentos pessoais e o cartão do SUS. Finalizada mais esta etapa, a imunização avançará para as demais faixas etárias – 58, 57, 56 anos, e assim sucessivamente, conforme cronograma a ser divulgado pela Secretaria de Saúde do Município.

Nesta terça-feira, 01, foram aplicadas 58 doses, sendo que 20 delas em trabalhadores do transporte coletivo e em caminhoneiros. Outras 17 pessoas dos demais grupos também receberam a primeira dose. Teve ainda a aplicação da segunda dose do imunizante em 21 pessoas com a segunda dose.

