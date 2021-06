Tenente Portela: Gabinete de Crise emite Reforço de Alerta para região Palmeira das Missões/Covid devido ao agravamento da situação da pandemia

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Governo do RS

Em reunião nesta quarta-feira (2/6), o Gabinete de Crise acatou a recomendação do GT Saúde e emitiu um novo Alerta para a região Covid de Santa Cruz do Sul. Além disso, o Gabinete de Crise, diante da piora de alguns indicadores, decidiu reforçar o Alerta de sete regiões Covid. Por fim, o GT também emitiu um Aviso à região de Lajeado. Com isso, das 21 regiões Covid, somente a de Canoas ainda não recebeu Aviso ou Alerta no Sistema 3As de Monitoramento.

A região de Santa Cruz do Sul terá 48 horas, a partir da notificação por parte do Estado, para apresentar um plano de Ação. A partir do envio, as medidas podem ser adotadas pela região imediatamente, sem necessidade de esperar um aval do governo. As equipes do governo farão uma avaliação do plano remetido e, caso necessário, entrarão em contato com a região para sugerir novas ações.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Além do novo Alerta para Santa Cruz do Sul, o Gabinete de Crise decidiu manter os já enviados às regiões de Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Ijuí, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Santa Rosa, Santo Ângelo e Uruguaiana.

A equipe técnica do governo chama especial atenção às regiões de Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Cruz Alta, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Santa Rosa e Santo Ângelo devido ao agravamento da pandemia em cada uma. Para elas, foi enviado um reforço de Alerta, elaborado pelo GT de Saúde, no qual consta a recomendação de que sejam adotadas medidas mais enérgicas de enfrentamento à pandemia.

As demais regiões mantidas em Alerta (Erechim, Ijuí, Pelotas, Santa Maria e Uruguaiana) também receberam novos relatórios. Todos os documentos estarão disponíveis no site do Sistema 3As e detalham os indicadores das regiões e macrorregiões que tiveram piora.

“Pedimos uma atenção especial para essas sete regiões. Em cinco delas, a taxa de ocupação de leitos de UTI ultrapassa 100% de lotação. Apenas Cruz Alta e Caxias do Sul têm leitos de UTI disponíveis. Importante que as macrorregiões Missioneira, Norte, Vales e Serra reforcem ainda mais os cuidados devido ao agravamento”, reforçou o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, que conduziu a reunião desta quarta-feira (2/6).

Na sexta-feira (4/6), o GT Saúde e o GT Protocolos se reúnem com os coordenadores dos comitês regionais das regiões de Caxias do Sul, Erechim, Pelotas e Santa Maria para debater os planos enviados.

Além do novo Alerta confirmado pelo Gabinete de Crise, o GT Saúde emitiu um Aviso para a região de Lajeado, que ainda não havia recebido Aviso ou Alerta. O GT Saúde também emitiu novos Avisos para Bagé e Novo Hamburgo, que já haviam recebido, mas na última semana não apresentaram melhora na situação da Covid-19. Desde a implantação do novo sistema, também foram emitidos Avisos para Capão da Canoa, Guaíba, Porto Alegre e Taquara.

ENTENDA O NOVO ALERTA

Observação: a reunião do GT Saúde foi realizada em 1º de junho, portanto, os dados abaixo foram compilados até essa data. Salvo indicação, os dados têm essa data como referência.

MACRORREGIÃO VALES

Santa Cruz do Sul

A região de Santa Cruz do Sul (R28) apresentou incidência de 238,7 casos confirmados por 100 mil habitantes na última semana, representando uma redução de -22,1% frente à anterior. Mesmo assim, é a 13ª maior incidência do Estado entre as 21 regiões Covid-19 na última semana, sendo 1,1% superior à média estadual.

Ao longo da última semana, a região apresentou um aumento de 8,6% no número de internados em leitos clínicos, entre suspeitos e confirmados com Covid, o que representa uma variação de sete pacientes, chegando a 88 internados.

Em UTIs, Santa Cruz do Sul apresentou uma redução de -5,1% internados entre suspeitos e confirmados, o que representa uma variação de -2 pacientes. Com isso, a região tem 37 internados por Covid-19 em UTIs e taxa de ocupação de 91,7%, com apenas cinco leitos livres.

Apesar da queda na última semana, a região chegou a ter 43 pacientes Covid-19 em leitos de UTI no dia 26 de maio, o que foi suficiente para elevar a taxa de ocupação para 97% no dia.

Com relação à vacinação, Santa Cruz do Sul tem um percentual de 11,2%, o que representa a quinta menor proporção da população vacinada com a segunda dose no Estado dentre as 21 regiões Covid.

ENTENDA O NOVO AVISO

MACRORREGIÃO VALES

Lajeado

O GT Saúde decidiu emitir um Aviso à região de Lajeado devido à incidência de 172,1 casos confirmados por 100 mil habitantes na última semana, um aumento de 5,7% frente à anterior. Além disso, a taxa de mortalidade acumulada na semana foi de 3,37 óbitos por 100 mil habitantes na última semana, crescimento de 9,1% frente à anterior.

Ao longo da última semana, Lajeado viu crescer em 38,2% os pacientes internados em leitos clínicos, entre suspeitos e confirmados, uma variação de 21 pacientes. Sendo assim, são 76 internados por Covid-19 em leitos clínicos. Em leitos de UTI, o aumento foi de 74,1% entre suspeitos e confirmados, uma variação de 20 pacientes. Assim, a região tem 47 pessoas internadas por Covid-19 em UTIs e taxa de ocupação de 95,4%, com três leitos livres.

ENTENDA O REFORÇO AO ALERTA

MACRORREGIÃO MISSIONEIRA

Santo Ângelo

Na região de Santo Ângelo, a incidência de casos aumentou 18,6% frente à semana anterior, para 472,4 casos confirmados por 100 mil habitantes na última semana. É a quinta maior do Estado entre as 21 regiões Covid-19 na última semana e 100% superior à média estadual.

A taxa de mortalidade da região acumulada na semana foi de 14,3 óbitos por 100 mil habitantes, um aumento de 37,9% frente à anterior. É a maior entre as 21 regiões Covid-19 na última semana e 122,9% superior à média estadual.

Além disso, ao longo da última semana, Santo Ângelo viu crescer em 1,1% o número de internados em leitos clínicos – agora são 181 internados. O aumento de internados em leitos de UTI foi de 2,3%. Com isso, a região tem 45 internados por Covid-19 em UTIs e uma taxa de ocupação de 101,9%, com -1 leitos livres. A ocupação acima de 100% aponta para o esgotamento do atendimento intensivo na região.

MACRORREGIÃO MISSIONEIRA

Cruz Alta

A região de Cruz Alta apresentou incidência de 513 casos confirmados por 100 mil habitantes na última semana, um aumento de 0,3% frente à anterior. É a terceira maior do Estado entre as 21 regiões Covid-19 na última semana e 117,2% superior à média estadual.

A taxa de mortalidade acumulada na semana foi de 9,22 óbitos por 100 mil habitantes, um aumento de 16,7% frente à semana anterior. É a sexta maior taxa entre as 21 regiões Covid-19 na última semana, 43,7% superior à média estadual.

Além disso, ao longo da última semana, Cruz Alta apresentou um aumento de 62,5% de pacientes internados em leitos de UTI. Assim, a região tem 26 internados por Covid-19 em UTIs e uma taxa de ocupação de 88,1%, com cinco leitos livres.

MACRORREGIÃO MISSIONEIRA

Santa Rosa

A região de Santa Rosa apresentou incidência de 457,3 casos confirmados por 100 mil habitantes na última semana, um aumento de 0,3% frente à anterior. É a sexta maior entre as 21 regiões Covid-19 na última semana e 93,7% superior à média estadual.

A taxa de mortalidade acumulada na semana foi de 5,81 óbitos por 100 mil habitantes, uma redução de -23,5% frente à semana anterior. Ainda é, porém, a 14ª maior entre as 21 regiões Covid-19 na última semana.

Além disso, Santa Rosa apresentou um aumento de 8,7% de internados em leitos clínicos. Há 87 internados por Covid-19 em leitos clínicos. É o maior patamar recente da série histórica para a região. Em leitos de UTI, o aumento foi de 7,3% pacientes internados. Assim, a região tem 44 internados por Covid-19 em UTIs e uma taxa de ocupação de 100%, sem nenhum leito livre.

MACRORREGIÃO NORTE

Palmeira das Missões

A região de Palmeira das Missões apresentou incidência de 532,5 casos confirmados por 100 mil habitantes na última semana, representando um aumento de 28,4% frente à anterior. É a segunda maior incidência entre as 21 regiões Covid-19 na última semana e 125,5% superior à média estadual.

A taxa de mortalidade acumulada na semana foi de 6,36 óbitos por 100 mil habitantes, um aumento de 37,5% frente à anterior. É a 11ª maior entre as 21 regiões Covid-19 na última semana e -0,9% inferior à média estadual.

Além disso, a região de Palmeira das Missões viu crescer em 36,7% o número de internados em leitos clínicos. São agora 108 internados por Covid-19 em leitos clínicos. Nos leitos de UTI, houve um aumento de 7,3% internados. A região tem 44 internados por Covid-19 em UTIs – o maior nível de toda a série histórica para a região – e uma taxa de ocupação de 110%. A ocupação acima de 100% aponta para o esgotamento do atendimento intensivo na região

MACRORREGIÃO VALES

Cachoeira do Sul

A região de Cachoeira do Sul apresentou incidência de 601,4 casos confirmados por 100 mil habitantes na última semana, um aumento de 4,4% frente à semana anterior. É a maior entre as 21 regiões Covid-19 na última semana e 154,7% superior à média estadual.

A região viu crescer em 23,2% o número de internados em leitos clínicos. São agora 85 internados por Covid-19. Nos leitos de UTI, o aumento foi de 4,8% internados. Assim, a região tem 22 internados em UTIs e uma taxa de ocupação de 165%. A ocupação acima de 100% aponta para o esgotamento do atendimento intensivo na região.

MACRORREGIÃO NORTE

Passo Fundo

A região de Passo Fundo apresentou incidência de 487,9 casos confirmados por 100 mil habitantes na última semana, um aumento de 5,4% frente à anterior. É a quarta maior entre as 21 regiões Covid-19 na última semana e 106,6% superior à média estadual.

A taxa de mortalidade acumulada na semana foi de 10,2 óbitos por 100 mil habitantes, um aumento de 17,2% frente à anterior É a terceira maior do Estado na última semana e 58,9% superior à média estadual.

Além disso, houve um aumento de 7,1% internados em leitos clínicos na última semana. Com isso, a região tem 316 internados por Covid-19. Em leitos de UTI, a região apresentou estabilidade de internados. Com isso, a região tem 104 internados por Covid-19 em UTIs – nível mais alto da série histórica da região – e uma taxa de ocupação de 105,4%. A ocupação acima de 100% aponta para esgotamento do atendimento intensivo na região.

MACRORREGIÃO SERRA

Caxias do Sul

Ao longo da última semana, a região de Caxias do Sul viu crescer em 10,9% o número de internados em leitos clínicos, apresentando uma variação de 44 pacientes. Assim, são 449 internados por Covid-19 em leitos clínicos. Quanto aos leitos de UTI, a região apresentou um aumento de 12,7% internados. Com isso, a região tem 276 internados por Covid-19 em UTIs e uma taxa de ocupação de 96,3%, com somente 14 leitos livres.

Com o percentual de 11,5%, a região de Caxias do Sul apresenta a sétima menor proporção da população vacinada com a segunda dose entre as 21 regiões Covid-19.

REGIÕES COM ALERTA

• Cachoeira do Sul (reforço de Alerta)

• Caxias do Sul (reforço de Alerta)

• Cruz Alta (reforço de Alerta)

• Erechim

• Ijuí

• Palmeira das Missões (reforço de Alerta)

• Passo Fundo (reforço de Alerta)

• Pelotas

• Santa Cruz do Sul (novo Alerta)

• Santa Maria

• Santa Rosa (reforço de Alerta)

• Santo Ângelo (reforço de Alerta)

• Uruguaiana

REGIÕES COM AVISO

• Bagé (novo Aviso)

• Capão da Canoa

• Guaíba

• Lajeado (novo Aviso)

• Novo Hamburgo (novo Aviso)

• Porto Alegre

• Taquara

Texto: Suzy Scarton

Edição: Vitor Necchi/Secom

Curtir isso: Curtir Carregando...