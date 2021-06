Operação Corpus Christi: PRF reforça fiscalização nas rodovias e estradas federais do RS

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: PRF/divulgação

A Polícia Rodoviária Federal realizará a Operação Corpus Christi 2021, que ocorrerá das 0h de quarta-feira, 02, às 23h59 de domingo, 06.

Como ainda estamos num momento diferenciado em decorrência da pandemia, não temos como prever se haverá efetivamente aumento no fluxo de veículos devido ao feriado. De qualquer forma, a PRF estará com reforço no policiamento durante os cinco dias da operação, intensificando a ostensividade nas principais rodovias federais do estado. Atividades educativas, orientando motoristas, pedestres e ciclistas, também serão realizadas.

A PRF focará seus esforços na prevenção de acidentes, na garantia da fluidez do trânsito e no enfrentamento à criminalidade. No trânsito o objetivo principal será prevenir condutas que aumentem o risco de acidentes graves e potencializem lesões e mortes, como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, consumo de álcool pelo condutor e falta do uso de equipamentos de segurança (cinto de segurança, capacete, etc). No combate ao crime ações de inteligência e operacionais visam dar sensação de segurança ao viajante, bem como interromper a cadeia logística do crime através da prisão de criminosos e da apreensão de ilícitos.

Recomendamos cautela e paciência aos motoristas, principalmente nos seguintes dias e horários, que tendem a apresentar aumento de movimento, principalmente nas rodovias da região metropolitana:

➡️ tarde e noite de quarta-feira (02);

➡️ manhã de quinta-feira (03);

➡️ tarde e noite de domingo (06);

➡️ manhã de segunda-feira (07).

A Polícia Rodoviária Federal lembra algumas atitudes que podem salvar vidas:

use o cinto de segurança;

somente ultrapasse em local permitido e com visibilidade, tempo e espaço suficientes;

não utilize o celular enquanto dirige;

só dirija se não ingeriu bebida alcoólica e teve uma boa noite de sono;

programe sua viagem para evitar os horários de pico; faça paradas para o descanso.

Se precisar da PRF, ligue 191.

PRF

