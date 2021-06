Jovem três-passense é selecionada para jogar na equipe feminina do Juventude

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: arquivo pessoal

A jovem três-passense, Laura Carina Hofler, terá uma grande oportunidade no futebol feminino. Após participar de uma seletiva, no último final de semana, no CT do Juventude, em Caxias do Sul, com outras 50 meninas, a adolescente, de 15 anos de idade, foi uma das 16 atletas selecionadas pelo clube serrano. Ela era a mais jovem atleta na seleção.

A partir de agora, ela irá integrar o elenco do Juventude na disputa do Brasileiro Sub-20, que iniciará no mês de julho, e do Gauchão Sub-18, que também deverá ser disputado no segundo semestre.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Laura é filha de Laercio e Adriana Hofler, que residem em Três Passos, na localidade de Erval Novo.

Também neste ano de 2021, Laura já havia sido selecionada em seletiva da equipe Gurias do Yucumã, para participação no Gauchão Feminino.

Antes disso, com apenas 13 anos, Laura já havia sido selecionada para participar do Gauchão Sub-16, representando o Três Passos (TAC), porém, a competição acabou não sendo disputada, em função da pandemia.

Ela também já havia disputado o Regionalito feminino, representando o Santos, de Linha Turvo, equipe de Três Passos.

Laura se apresenta ao Juventude, nesta quarta-feira (02), para iniciar a preparação às competições.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

Curtir isso: Curtir Carregando...