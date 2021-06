Dentro do Jogo: Favoritismo gremista confirmado

Compartilhar Pin 0 Compart.

O Grêmio fez valer seu favoritismo em cima do Brasiliense em jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil.

A diferença técnica e o tamanho entre as equipes prevaleceu. O tricolor controlou, dominou, venceu e garantiu uma boa vantagem para o jogo da volta.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Ainda com alguns desfalques, mas contando com a volta de sua zaga titular Geromel e Kennemann, não correu nenhum risco ofensivo.

O Brasiliense sabendo da grandeza gremista montou uma retranca que no início dificultou a chegada tricolor ao ataque.

Quando conseguiu encaixar melhor suas jogadas com trocas de passes envolventes o Grêmio furou a retranca, forçando o erro do adversário e marcando seus gols.

Com 2 a 0 no placar a vantagem é gremista e muito difícil de não se confirmar. O jogo da volta será apenas para o tricolor carimbar sua vaga para as oitavas da Copa do Brasil.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

Curtir isso: Curtir Carregando...