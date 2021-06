Ametista do Sul: 37º BPM participa da operação Continuum, em conjunto com a Policia Civil

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Policia Civil deflagrou a operação Continuum, onde o 37º Batalhão de Polícia Militar (37º BPM) esteve presente no decorrer do planejamento e apoiando durante a execução realizada nos municípios de Rodeio Bonito, Seberi, Ametista do Sul, Pinhal, Erval Seco e Palmitinho, que visou combater o tráfico ilícito de entorpecentes, posse irregular de arma de fogo e crimes contra o patrimônio.

Ao longo da tarde desta quarta-feira (2/6), o comandante do 37ºBPM, Tenente Coronel Carlos Alberto Cardoso de Aguiar Junior, participou da coletiva de imprensa, juntamente com a Delegada Regional de Polícia Civil, Aline Dequi Palma.

A operação foi deflagrada no dia 27 de maio e encerrou-se hoje, com a prisão de seis pessoas, além do cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão, sendo apreendidos 582 gramas de entorpecentes, cinco armas, 38 munições, 11 celulares, R$ 3.971,00, e outros materiais utilizados no tráfico de drogas.

