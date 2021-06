Frio perde força e dá lugar a chuva no RS

Compartilhar Pin 0 Compart.

Frio começa a perder força e vem chuva no Rio Grande do Sul após um começo de semana gelado no Estado. As mínimas hoje no território gaúcho já foram mais altas, apesar de ainda um tanto baixas. Os termômetros indicaram ainda marcas negativas e a Grande Porto Alegre novamente teve marcas abaixo dos 5ºC.

Os termômetros indicaram -1,2ºC em São José dos Ausentes, -1,0ºC em Vacaria, -0,6ºC em Soledade, -0,2ºC em São José do Ouro, e -0,1ºC em Canela e Chapada. Fez ainda 0,3ºC em Getúlio Vargas, 0,4ºC em São Francisco de Paula, 1,0ºC em Bom Jesus e Lagoa Vermelha, 1,6ºC em Farroupilha e em Campos Borges, 1,7ºC em Tio Hugo, 1,8ºC em Marau e em Serafina Correa, 2,2ºC em Tapera, 2,3ºC em Espumoso, 2,4ºC em Pontão, 2,7ºC em Nova Bassano, 2,8ºC em São Sepé, 2,9ºC em Teutônia e 3,0ºC em Quaraí.

FRIO NA GRANDE PORTO ALEGRE

Na Grande Porto Alegre, o amanhecer de hoje foi mais uma vez muito frio. Em Novo Hamburgo, na Lomba Grande, a mínima foi de 3,1ºC. Já em Campo Bom, os termômetros indicaram 4,9ºC no começo da manhã. A base aérea de Canoas registrou mínima de 4ºC. Em Porto Alegre, por sua vez, estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no bairro Jardim Botânico, apontou uma mínima de 7,5ºC.

Geou em pontos da Grande Porto Alegre, como do Vale do Sinos, e em muitos municípios do interior, em alguns pontos isolados ainda com forte intensidade.

TARDE QUENTE PARA JUNHO

À medida que a massa de ar frio enfraquece, tanto as mínimas como as máximas se elevaram durante a terça-feira. A tarde teve temperatura muito agradável. No Vale do Sinos, por exemplo, os termômetros indicaram 24,1ºC à tarde em Campo Bom, uma máxima alta pra junho. Em Santa Rosa, no Noroeste do Rio Grande do Sul, a temperatura máxima de ontem atingiu 25,1ºC.

PREVISÃO

Não há previsão para os próximos sete a dez dias de incursão de forte massa de ar polar. Ao contrário, o que os gaúchos devem ter é chuva no próximo fim de semana e na próxima semana.

Aliás, já chove nesta quarta em parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Não se pode descartar até chuva isolada em parte do dia em pontos do Sul gaúcho e ainda do Noroeste e do Norte do Estado. Há chance ainda de chuva nesta quarta-feira em pontos do território catarinense como o Meio-Oeste. Nesta segunda metade da semana podem ocorrer mais episódios de chuva isolada no Norte gaúcho.

