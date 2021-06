Devido ao agravamento da Pandemia, Hospital de Caridade de Crissiumal emite comunicado

Compartilhar Pin 0 Compart.



Diante do aumento de casos de Covid-19 o Hospital de Caridade de Crissiumal emitiu um comunicado orientando a população que procure primeiro uma unidade de saúde para diagnóstico e que a casa de saúde seja procurada somente para casos mais graves.

Confira abaixo a íntegra do comunicado:

“Comunicado importante.! ⚠️

Em virtude do aumento e agravamento de casos de covid, e internações em nosso Município, comunicamos a população que procure os serviços do Hospital, apenas em caso de urgência e emergência.

Pessoas com sintomas leves de covid, deverão procurar a unidade de saúde, para diagnóstico e conduta.

A emergência do HCC, é apenas para pessoas com sintomas mais graves ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Continuamos com dificuldade de aquisição de medicamentos no mercado, devido ao aumento da demanda, os mesmos estão faltando em todo o País.

As novas variantes do vírus, são mais contagiosas que a original, e diante disso, recomendamos que mantenha o uso de máscara e higienização das mãos, mesmo as pessoas das quais já foram vacinadas. Evite aglomerações e circulações desnecessárias.

Estamos aqui por você e para você.

HCC, sempre ao seu lado. ❤️”





