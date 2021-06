Carro capota na estrada de terra que liga Tenente Portela ao distrito de São Pedro

Compartilhar Pin 0 Compart.

Uma mulher precisou ser socorrida após capotar um carro de passeio na manhã desta terça-feira, 1º de junho, na estrada de terra que liga a cidade de Tenente Portela ao Distrito de São Pedro, interior do município.

Roselaine Tais Batista de Almeida, de 28 anos, foi atendida pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros que precisou desencarcerar ela que ficou presa as ferragens do Ford Fiesta placas de Tenente Portela que conduzia. Informações iniciais dão conta de que o estado de saúde, aparentemente, não é grave, mas exames mais detalhados serão realizados no Hospital Santo Antônio para onde o SAMU a conduziu.

A Brigada Militar foi acionada por um usuário da estrada sobre o acidente que imediatamente comunicou as equipes de socorro e orientou o trânsito no local.

Informações apuradas no local pelo site Portela Online dão conta de que a mulher estaria indo ao Distrito de São Pedro visitar parentes. No local dos fatos distante cerca de 1km da RSC-472, o marido e uma cunhado da mulher acompanharam todo o resgate realizado pelo SAMU e pelos Bombeiros de Três Passos.

Uma das hipóteses do acidente é que a condutora tenha perdido o controle do carro nas pedras pós uma curva, mas nenhum outro motivo é descartado.

O veículo foi recolhido para o Depósito do Detran.

