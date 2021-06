46 mil dólares sem origem são apreendidos dentro dos sapatos de casal de Doutor Maurício Cardoso

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: PRF/divulgação

Na tarde desta terça-feira, 01, a Polícia Rodoviária Federal flagrou um casal transportando 46 mil dólares sem comprovação de origem. A ocorrência se deu na BR 158.

Em ações de combate à criminalidade na rodovia, com o apoio do serviço de inteligência da PRF, os policiais avistaram um Gol com placas de Itapema/SC e o abordaram. Rapidamente os PRFs perceberam que havia algo ilícito na situação.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Durante a fiscalização, o casal demonstrou um nervosismo excessivo, instante em que os policiais decidiram fazer uma busca no interior do carro e revista pessoal nos dois ocupantes, quando encontraram aproximadamente 46 mil dólares dentro dos calçados do casal, sob as palmilhas.

O motorista de 55 anos e sua esposa de 50, ambos do município de Doutor Maurício Cardoso, foram encaminhados à área judiciária local. O dinheiro foi apreendido e ficará à disposição da justiça.

PRF

Curtir isso: Curtir Carregando...