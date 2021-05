Três Passos volta a vencer e terá de secar o Elite na última rodada para se classificar

Compartilhar Pin 0 Compart.

Depois de cinco derrotas seguidas, o Três Passos/Futebol com Vida voltou a vencer na Segunda Divisão do Campeonato Gaúcho, jogando na tarde deste domingo (30), no estádio Vermelhão da Serra, em Passo Fundo. Com gol de Biel, a equipe derrotou o Marau, pelo placar de 1 a 0, em jogo válido pela nona rodada da primeira fase.

Os três pontos ainda deixam a equipe jalde-negra em condições de se classificar para as quartas de final, já que o Elite foi derrotado pelo São Borja, também hoje à tarde. Mas para que o TAC consiga a classificação, terá de contar com uma improvável vitória do Marau sobre o Elite, no meio de semana. Se o jogo terminar empatado ou com vitória do Elite, a equipe de Santo Ângelo é quem se classifica. O Marau ainda não conseguiu vencer na competição.

O TAC foi muito superior ao Marau, hoje à tarde, especialmente no primeiro tempo, quando teve bom volume de jogo e criou as melhores oportunidades. O gol até tardou para sair. Somente aos 45 minutos a equipe três-passense balançou as redes. Após uma falta cobrada pelo lateral Gabi, a zaga não conseguiu afastar e a bola sobrou para Biel concluir para o gol.

No segundo tempo, o jogo decaiu bastante na parte técnica. O Marau até esboçou uma pressão em alguns instantes. Porém, o TAC teve solidez para administrar o resultado, e até criou algumas chances, a melhor delas em cobrança de falta do atacante Kelvin, onde brilhou o goleiro Marlon, fazendo grade defesa.

TAC folga na última rodada e terá de secar o Elite

Esse foi o último jogo desta fase para o TAC, que folgará no meio de semana, na rodada final da fase de grupos da Terceirona. Com nove pontos e ocupando momentaneamente a terceira colocação do Grupo-A, o TAC tem a mesma pontuação do Elite, e leva a melhor nos critérios de desempate.

Porém, o Elite jogará na última rodada, e justamente contra o Marau, equipe que não venceu no campeonato e amarga a lanterna da chave, com apenas dois pontos em sete jogos disputados. O jogo será no estádio Vermelhão da Serra, em Passo Fundo, onde o Marau tem sido o mandante.

Para o TAC se classificar às quartas de final, o Elite precisa perder o seu jogo contra o Marau. Algo improvável, pela fragilidade demonstrada pela equipe do Marau até o momento. Mas não impossível, visto que o futebol costuma muitas vezes inverter a lógica.

Marau e Elite se enfrentarão na quinta-feira, dia 3 de junho, a partir das 15 horas. Momento para o torcedor, dirigentes, atletas e comissão técnica do TAC, ficarem ligados, torcendo para o Marau conseguir uma façanha.

FICHA TÉCNICA

Marau (0): Marlon; Lucas Rosa, Anderson Negão, João Antonio e Guilherme (Artur); Pedro, Lucas Bica, Cristian (Cristian Natel), Edmundo e Henrique Santos (Igor); Rondon (Wesley). Técnico: Pedro Henrique Miranda.

Três Passos (1): Chapecó; Lucas, Leonardo, Leo e Gabi; Kauan da Luz (Ronei), Henrique, Guilherme (Boquinha) e PC (Vitinho); Luís (Kelvin) e Biel. Técnico: Nivaldo da Silva.

Arbitragem: Rodrigo Dias da Costa, auxiliado por Haury Temp e Rafael dos Santos Alves. Quarto árbitro: Tiago Pires Staduto.

Gol: Biel, para o Três Passos, aos 45 minutos do primeiro tempo.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

