Três Passos: Condutora morre após grave acidente na BR-468

Foto: Marcos Benites

Um grave acidente de trânsito, na noite deste sábado (29), no km 103 da BR 468, em Três Passos, resultou na morte da condutora de um dos veículos envolvidos na colisão. O acidente ocorreu por volta de 22h15min, nas proximidades do acesso à Pousada Vale Verde.

Um automóvel GM Onix, placas de Chiapetta, e uma camionete SUV, emplacada em Bom Progresso, colidiram frontalmente. A condutora do Onix veio a óbito no local do acidente. Já o condutor da camionete foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, para receber atendimento no Hospital de Caridade.

O trânsito está bloqueado neste trecho, que fica no perímetro urbano de Três Passos. Policiais do 7º BPM estão no local. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada, assim como a Polícia Civil e o trabalho de perícia.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

