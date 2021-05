Traficante natural de Horizontina é preso com cocaína em Bento Gonçalves

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: PRF/divulgação

No final da tarde de quarta-feira, 26, a Polícia Rodoviária Federal prendeu dois traficantes transportando cocaína na Serra Gaúcha. Uma equipe da PRF realizava comando de combate ao crime na BR 470 quando percebeu que um dos ocupantes de um Ka arremessou um pacote plástico pela janela quando se aproximava dos policiais.

Os PRFs, então, desconfiaram da atitude, recolheram o pacote e viram que se tratava de drogas ilícitas, realizando acompanhamento ao veículo para abordagem.

Quando o motorista do ford Ka percebeu que a viatura policial se aproximava, deixou a rodovia, entrando numa rua vicinal, onde foi alcançado e abordado. Os dois ocupantes do carro, de 39 e 44 anos, de Garibaldi e Horizontina, respectivamente, ambos já com diversos antecedentes criminais, tais como furto de veículo, extorsão e tráfico de drogas, disseram não saber o que tinha no pacote que tinham acabado de descartar.

Eles foram presos em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados à polícia judiciária local, com a cocaína e o veículo apreendidos. A quantidade dessa apreensão, que totalizou quase um quilo, seria suficiente para fabricar, pelo menos, 3 mil porções da droga para consumo.

Fonte: PRF

