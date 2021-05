Pandemia só terminará com 70% da população vacinada, afirma diretor da OMS

Compartilhar Pin 0 Compart.



A pandemia de Covid-19 não poderá ser superada antes que pelo menos 70% da população esteja vacinada, advertiu o diretor para a Europa da Organização Mundial da Saúde (OMS). O diretor da OMS para a Europa, Hans Kluge, lamentou o percentual de vacinação “muito baixo” na Europa.

As novas variantes do coronavírus detectadas na região, entre elas a indiana, preocupam o braço regional da organização. “Sabemos, por exemplo, que a (variante) B.1617 (identificada inicialmente na Índia) é mais contagiosa que a B.117 (identificada no Reino Unido), que já era mais contagiosa que a cepa precedente”, explicou Kluge, em entrevista à AFP.

Para deixar uma nota de otimismo, o especialista deixou claro que as vacinas funcionam bem no momento contra essas mutações. É preciso, no entanto, acelerar o ritmo de vacinação. “Em uma pandemia, a rapidez é essencial”, frisou. Esta pandemia está durando “mais do que o previsto”, advertiu.

Fonte: CP

