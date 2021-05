Derrota de virada para o Elite deixa o TAC/Futebol com Vida perto de uma eliminação vexatória

Compartilhar Pin 0 Compart.

A equipe do Três Passos/Futebol com Vida protagonizou um grande vexame na tarde desta quarta-feira (27), em jogo disputado no CT, em Três Passos. A derrota de virada por 2 a 1, para o Elite de Santo Ângelo, deixa o time três-passense muito perto de uma eliminação ainda na primeira fase da Segunda Divisão, acumulando agora, cinco derrotas seguidas, em sete jogos disputados.

Apesar de um domínio total no primeiro tempo, com grande volume de jogo, chances de gol criadas e apresentando um crescimento individual de alguns atletas, o Três Passos não conseguiu abrir o placar.

No segundo tempo, o controle de jogo seguia do lado jalde-negro nos primeiros minutos. A equipe chegou a abrir o placar, aos 17 minutos, em um gol olímpico belíssimo, do atacante Luís, cobrando escanteio.

Mas a partir daí, começou a decadência da equipe em campo. Com alterações promovidas pelo técnico Nivaldo, principalmente as saídas do meia Gabriel e do lateral Gabi, o Três Passos foi perdendo o domínio do jogo e dando espaços ao Elite, que conseguiu forças para reagir.

Aos 36 minutos, Dionatam Piolho, bem colocado, aproveitou rebote do goleiro Plisca e empatou a partida. Logo depois, o TAC teve o zagueiro Jô, expulso de campo, após agressão ao atacante Piolho, do Elite.

O Três Passos/Futebol com Vida, que precisava da vitória, parecia sem forças para atacar o Elite. E o golpe fatal veio nos instantes finais de partida. O zagueiro Leonardo falhou na saída de bola, perdeu a posse na frente da área, e o atacante John foi derrubado pelo goleiro Plisca.

O próprio John cobrou, aos 47 minutos, e decretou a virada do Elite no placar, determinando uma das derrotas mais vergonhosas da história do Três Passos/Futebol com Vida.

TAC/Futebol com Vida precisa vencer o último jogo e torcer por duas derrotas do Elite

Com a vitória, o Elite toma a terceira colocação do próprio Três Passos/Futebol com Vida. A equipe de Santo Ângelo chega a 9 pontos no Grupo-A. O time três-passense fica na quarta e penúltima colocação da chave, estacionado nos 6 pontos desde a segunda rodada.

O time de Três Passos têm apenas mais um jogo para disputar, no domingo, contra o Marau. Na última rodada a equipe folga. Já o Elite, tem ainda dois jogos para confirmar sua classificação. Se o Três Passos não vencer o Marau, o Elite pode, inclusive, perder os dois últimos compromissos, que ainda assim mantém a terceira colocação do grupo.

No outro jogo de hoje, o Gaúcho goleou a equipe do Marau, por 4 a 0, na Arena BSBios, em Passo Fundo, reassumindo a liderança do grupo, com 15 pontos, já que o São Borja folgou na rodada desse meio de semana.

FICHA TÉCNICA

Três Passos (1): Plisca; Sandri, Jô, Leonardo e Gabi (PC); Kauan da Luz, Henrique, Gabriel (Matheus Guará), Lucas (Boquinha) e Kelvin (Luíz); Vitão. Técnico: Nivaldo da Silva.

Elite (2): Gabriel Barossi; Wilker, Luiz Henrique, Massaia e K10; Gean, Rikelmi, Paraguaio (Gustavo Russo), Jhon, João Lucas (Dionatan Piolho) e Tinga. Técnico: Valudíno da Rosa.

Arbitragem: Rafael Lavalhos, auxiliado por Alexandre Vicari e Joilson Gradin. Quarto árbitro: João Valendorf.

Gols: Luíz, para o TAC/Futebol com Vida, aos 17 minutos do segundo tempo.

Dionatam Piolho, aos 36, e Jhon, aos 47 minutos do segundo tempo, para o Elite.



Fonte: Rádio Alto Uruguai

