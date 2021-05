Dentro do Jogo: Melhor campanha da fase classificatória

Compartilhar Pin 0 Compart.

Sem derrotas e com a melhor campanha assim o Grêmio fecha a fase classificatória da Sul-Americana. Um Grupo tranquilo, que não tinha adversários pesados, só seria complicado se o tricolor quisesse.

E a tranquilidade se confirmou, com excelentes resultados e atuações terminaram a primeira fase com a melhor campanha geral.

Com classificação antecipada o último duelo serviu para que mais uma vez os guris gremistas pudessem mostrar serviço para o técnico Tiago Nunes.

Contra o La Equidad na altitude os meninos se saíram bem, suportaram o ar rarefeito e as entradas fortes do adversário, tão duras que tiveram dois jogadores expulsos.

Sem se intimidar o tricolor se fechou defensivamente e apostou no contra-ataque, teve boas chances no ataque quando acelerou suas jogadas pelas pontas.

No meio de campo a jovem e promissora promessa Bitello trabalhou bem a conexão entre defesa e ataque. Com dois a mais as oportunidades aumentaram se não fosse o pênalti desperdiçado à vitória teria se confirmado.

Agora vem as oitavas com adversários mais fortes e complicados. O Grêmio tem um bom grupo e está jogando um futebol que pode o levar a conquista do título.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

