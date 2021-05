Sexta-feira será de muita chuva no RS

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: MetSul Meteorologia

Sexta-feira será de muita chuva no Rio Grande do Sul, alerta a previsão do tempo da MetSul Meteorologia. Com efeito, áreas de instabilidade ingressam já na madrugada a partir do Oeste e do Noroeste com chuva e raios. No decorrer do dia, a chuva alcança todas as regiões. Em Porto Alegre, por exemplo, a chuva deve chegar entre o final da manhã e o começo da tarde, de acordo com a nossa melhor estimativa.

Antes da instabilidade, entretanto, o sol aparece com nuvens ao menos em parte da manhã junto ao Leste gaúcho. Serão os casos de Porto Alegre e Pelotas, como exemplos.

SEXTA-FEIRA DE MUITA CHUVA NA METADE NORTE GAÚCHA

A MetSul Meteorologia alerta para altos acumulados de chuva em parte do Rio Grande do Sul. O mapa abaixo mostra a última projeção de precipitação acumulada do modelo WRF, que está disponível ao assinante na seção de mapas.

Volumes elevados decorrerão do quadro de acentuada instabilidade atmosférica com um centro de baixa pressão e o aporte de ar quente de Norte.

Com o avanço da instabilidade e o ingresso de ar quente sobre Santa Catarina e o Norte da Argentina, não podem ser descartadas tempestades localizadas de granizo ou vento forte acompanhadas de muitos raios.

Os acumulados em diversos municípios da Metade Norte entre hoje e amanhã podem ficar perto de 100 mm com marcas até de 100 mm a 150 mm, isoladamente superiores. Isso equivale a chuva de maio inteiro ou até mais em apenas um dia, o que fará com que parte do território gaúcho termine este mês com precipitações muito acima da média histórica.

Entre as regiões que podem ter volumes muito altos de chuva nesta sexta-feira estão o Planalto Médio, parte da Serra dos Aparados e ainda o Centro-Oeste do Estado. Cidades como Carazinho, Passo Fundo, Soledade e Lagoa Vermelha estão entre as que podem ter acumulados muito altos. Nestas áreas, a chuva por vezes vai ser forte a torrencial com possibilidade de registro de alagamentos e rápida elevação de arroios e córregos. No Sul gaúcho, ao contrário, deve chover bem menos.

Porto Alegre e região metropolitana têm risco de chuva moderada a forte na segunda metade do dia. A chuva pode vir acompanhada dd trovoadas na Capital e região.

MUITOS RAIOS E GRANIZO

A MetSul antecipa que a chuva deve vir acompanhada de descargas elétricas. As trovoadas podem ser fortes a muito fortes em algumas regiões do Rio Grande do Sul.

O mapa acima mostra a projeção de raios para a sexta-feira do modelo meteorológico europeu em que se observa a tendência de altíssima incidência de raios em pontos do Oeste e do Noroeste do Rio Grande do Sul com menor ocorrência de descargas mais a Leste do Estado.

Esta alta incidência de raios projetada para pontos do Oeste e do Noroeste em nosso entendimento é sugestiva de granizo que isoladamente pode ser de variado tamanho.

PREVISÃO DO TEMPO É DE MELHORA NO FIM DE SEMANA

No começo do sábado, o tempo segue instável principalmente no Nordeste gaúcho, mas a perspectiva é de melhora do tempo no Estado no fim de semana com tempo mais aberto no domingo. Haverá o ingresso de uma massa de ar seco e frio que começa a chegar pela fronteira no sábado e tomará conta do Estado no domingo.

Fonte: MetSul Meteorologia

