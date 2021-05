Santo Augusto: Suspeito de ser autor da tentativa de homicídio contra vereador se apresenta à polícia

Compartilhar Pin 0 Compart.

Apresentou-se na Polícia Civil nesta quarta-feira, 26, o suspeito de ser autor da tentativa de homicídio ocorrida no final da tarde de ontem no interior de Santo Augusto. Na ocasião, o vereador Maurício Duarte foi baleado — ele está na UTI do Hospital de Caridade de Ijuí, seu estado clínico é estável.

De acordo com o delegado Wiliam Garcez, o suspeito — um homem de 52 anos —, foi interrogado e liberado. Ele não foi preso devido à apresentação ser espontânea, não ter situação de flagrante e nem mandado de prisão expedido pela Justiça.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

O teor do depoimento não foi informado pela polícia, que segue com as investigações.

Ainda segundo Garcez, testemunhas foram ouvidas, uma arma supostamente utilizada no crime foi apreendida e uma perícia foi solicitada. Os prontuários médicos também foram juntados ao Inquérito Policial.

A investigação deverá ser concluída nos próximos dias.

Fonte: Rádio Querência

Curtir isso: Curtir Carregando...