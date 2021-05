Santo Augusto registra o 23° óbito por Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

Santo Augusto confirmou nesta quinta-feira (27), o 23° óbito por Covid-19. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Bom Pastor, o paciente tinha 45 anos e faleceu na tarde de hoje.

O homem internou no Hospital Bom Pastor no último dia 25 de maio e tinha comorbidades: obeso e pressão alta, estava usando máscara de Hudson (máscara com uso contínuo de oxigênio). No momento que estava sendo preparado para ser transferido para a UTI do Hospital Bom Pastor de Ijuí, teve uma parada cardiorrespiratória, não resistindo e vindo a falecer.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Santo Augusto tem 116 casos ativos de Coronavírus e 10 casos suspeitos aguardando resultado laboratorial.

Há 12 internações em decorrência da Covid-19 no município. 126 moradores de Santo Augusto estão sendo monitorados.

Fonte: MB Notícias

Curtir isso: Curtir Carregando...