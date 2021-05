Santo Augusto registra o 2° óbito do dia e mortes por Covid agora são 24

Compartilhar Pin 0 Compart.

Após registrar a morte de um homem de 45 anos, a Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Bom Pastor, anunciam o falecimento, às 18h27min desta quinta-feira, 27 de maio, de uma mulher de 48 anos que estava internada desde o dia 07 de maio no Hospital Bom Pastor de Santo Augusto. Dia 20 passou para vaga zero no Hospital Bom Pastor de Ijuí e após internou na UTI no Hospital da Cidade de Santa Rosa, onde veio a falecer.

A paciente tinha histórico de Fibromialgia e LES – Lúpus Erimatoso Sistêmico (uma doença do sistema imunológico, com sintomas diferentes em cada local do corpo).

O Poder Executivo de Santo Augusto lastima imensamente mais esta perda, se solidariza com os familiares e amigos e solicita a toda a comunidade santo-augustense que sigam as medidas preventivas no combate à disseminação do coronavírus.

A direção do Hospital Bom Pastor e a Secretaria Municipal de Saúde, continuam reforçando os cuidados necessários que todos devemos seguir: uso de máscara, higienização das mãos, distanciamento, evitar aglomerações, recebimento de visitas ou viagens.

