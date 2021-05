Compartilhar Pin 0 Compart.

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.375 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira à noite no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Por conta disso, o prêmio está acumulado e poderá pagar, no sábado, R$ 100 milhões.

Os números sorteados foram 02 – 06 – 44 – 46 – 53 – 58.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

A quina teve 144 ganhadores e cada um receberá R$ 42.488,96. A quadra teve 8.909 acertadores e pagará o prêmio individual de R$ 981,09.

Curtir isso: Curtir Carregando...