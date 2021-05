Gabinete de Crise mantém região Celeiro em alerta e emite outros quatro Alertas às regiões Covid do RS

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Governo do RS/divulgação

Todos os municípios da Região Celeiro, onde está Tenente Portela seguem em alerta no sistema dos 3As do Governo do RS. Caxias do Sul, Erechim, Pelotas e Santa Maria receberam Alertas, passando a valer o prazo de 48 horas para que as quatro regiões apresentem um plano de Ação.

Cruz Alta, Ijuí, Passo Fundo, Santo Ângelo, Palmeira das Missões, Santa Rosa e Uruguaiana ainda inspiram cuidados. Por isso, o Gabinete de Crise manteve o Alerta para elas, que já apresentaram planos de Ação com protocolos que devem estar adaptados à situação epidemiológica de cada uma.

Para as regiões de Bagé e Santa Cruz do Sul, nesta quarta foi enviado um segundo Aviso, além do que receberam na semana passada. A região de Taquara, que ainda não tinha recebido nenhum, se une a essas duas, na medida em que o número de casos está aumentando e houve redução na agilidade da vacinação na região.

No sábado (22), as regiões de Capão da Canoa, Guaíba, Novo Hamburgo e Porto Alegre receberam Avisos. Como a situação delas inspira cuidados, seguirão sendo monitoradas pelo GT Saúde.

Fonte: Governo do RS

