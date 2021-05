Urgente: Grave acidente com morte é registrado na BR 468 em Coronel Bicaco

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um gravíssimo acidente foi registrado por volta do meio dia desta quarta-feira, 26 de fevereiro, na no KM 54 da BR 468, em Coronel Bicaco.

A colisão envolveu um um caminhão M.Benz de Passo Fundo/RS e um veículo Astra de Erval Seco/RS, levando a morte no local do condutor do carro de 24 anos.

O acidente ocorreu próximo a Granja Krause. Uma ambulância da Secretaria de Saúde de Coronel Bicaco esteve no local. O trânsito é lento e PRF foi acionada.

O Corpo de Bombeiros auxiliou no desencarceramento da vítima das ferragens. A ocorrência foi registrada na Polícia Civil.





Fonte: MB Notícias

Fotos: divulgação

