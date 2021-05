Motorista perde controle do carro na ERS 585

Compartilhar Pin 0 Compart.

Fotos: Maicon Ferreira | Rádio Avenida FM

Um motorista que trafegava pela ERS 585, no sentido Seberi – Erval Seco perdeu o controle do carro em uma curva, colidiu contra um barranco e capotou. O acidente ocorreu no início da noite de terça-feira, 25, na reta da Bom Jesus, próximo a uma igreja que existe no local.

Conforme informações apuradas, o condutor natural de Erval Seco teria sido arremessado para fora do veículo com o impacto. O empresário foi atendido pelo SAMU e encaminhado até o Hospital Pio XII, do município de Seberi.

O estado de saúde do homem não foi revelado. Populares que passavam pelo local acionaram o socorro. Uma ambulância da Secretaria de Saúde de Erval Seco também esteve no local.

Fonte: Maicon Ferreira | Rádio Avenida FM

