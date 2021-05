Meganet Provedor terá um ponto de Coleta de Resíduos Eletrônicos

Compartilhar Pin 0 Compart.



Quando telefones celulares, rádios, secadores entre outros eletrônicos quebram, o primeiro pensamento é descartar no lixo comum. O descarte incorreto pode ocasionar diversos danos ao meio ambiente. Para evitar tais danos o Departamento de Meio Ambiente de Tenente Portela iniciou nessa terça-feira (25) a campanha de descarte do lixo eletrônico. A iniciativa conta com apoio das Secretarias de Desenvolvimento Rural, Políticas Estruturantes e Zeladoria, Natusomos e da empresa Meganet Provedor.

A coleta será gratuita da maior parte dos produtos, exceto baterias, lâmpadas, toners e pilhas. Tais itens possuem um custo para o descarte, e somente serão recebidos no dia (02/06) na Praça do Imigrante.

Segundo a pasta, durante a campanha de 2020 foram arrecadados cerca de 8 mil quilos de eletroeletrônicos.

Onde descartar?

Até a próxima quarta-feira (02) haverá um ponto de coleta na Meganet Provedor, localizada na avenida Luis Carlos Prestes, próximo a igreja Matriz, das 08h30min às 12h e das 13h30min às 18h.

No dia 2, haverá na Praça do Imigrante entrega de mudas de árvores com a equipe do departamento do meio ambiente e a empresa Natusomos que realizará o transporte e descarte final dos eletroeletrônicos.

O que poderá ser descartado?

Lixo eletrônico é Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE). Ele abrange computadores, celulares, mouses, teclados, notebooks e todos os tipos de eletrodoméstico, como micro-ondas, por exemplo. Além disso, também inclui aparelhos menores, como furadeiras, panela elétrica, processador de alimentos.

A equipe do departamento salienta que pilhas, baterias, lâmpadas e toners somente serão coletados no dia (02/06), pois haverá custo pré-estabelecido pela empresa que fará o descarte. Para saber os valores, o munícipe pode entrar em contato através do (55) 3551-2552.

