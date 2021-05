Dentro do Jogo: Domínio, mas sem gols

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um Inter que criou e chegou, mas parou na defesa bem fechada do Always Ready. Teve grande volume, mas não conseguiu converter em gols.

Times com propostas diferentes, o colorado no ataque em busca da vitória, já o adversário fechado apostando no contra-ataque.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

O grande volume do Inter esbarrou na tranquilidade e presa de logo querer decidir as jogadas, bons lances, mas que acabavam por precipitação na finalização.

A velocidade em sair para o ataque ainda prejudica o time que não aproveita a saída rápida e fica atrasando jogadas, tempo para a defesa adversária se organizar.

Empate que serviu para garantir o primeiro lugar do grupo e a classificação para as oitavas de finais da Libertadores. Ramírez ainda busca o Inter ideal, mas isso tem que ser resolvido logo já estamos com a temporada a correr.

Por Marieli Pessotto – Colunista Dentro do Jogo

Curtir isso: Curtir Carregando...