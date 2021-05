Casa é arrombada e moto e outros objetos são furtados após proprietários saírem para trabalhar de madrugada

Compartilhar Pin 0 Compart.

Sair para trabalhar de madrugada para mais um longo dia de afazeres e retornar para casa e não encontrar mais seus objetos de uso pessoal é no mínimo revoltante. Se esforçar para adquirir e alguém entrar e levar o que você conquistou com muito suor e ainda deixar estragos decepciona.

Foi o que aconteceu com um casal de trabalhadores e moradores do loteamento Novo Horizonte, em Tenente Portela na última sexta-feira, arrombaram uma porta da casa, pegaram a chave de uma moto que estava na garagem e a furtaram, segundo seus relatos ao site Portela Online. Além disso foi levado uma TV marca CCE 42 polegadas, um botijão de gás, chapinha secador de cabelo, escova rotativa, perfumes, cartões de banco , documentos pessoais e do veículo, além de um capacete.

De acordo com a vítima um registro de ocorrência já foi realizado na delegacia de polícia e um comunicado para Brigada Militar foi feito, mas até então nenhuma noticia sobre os bens furtados.

Segue nesta notícia uma foto da moto furtada que é uma Biz 2013, de cor preta, placa MKY0E82.

