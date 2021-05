Acidente deixa quatro mortos na SC-163, em Itapiranga/SC

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de pelo menos quatro pessoas na manhã desta quarta-feira, 26 de maio, na SC-163 em Itapiranga, em Santa Catarina.

Conforme os Bombeiros, a colisão foi entre um veículo Corsa/Classic e um caminhão graneleiro, ambos com placas de Itapiranga. A ocorrência mobilizou equipes de socorro na altura da Linha Cordilheira, no interior do Município.

Além dos Bombeiros, Guarnições da Polícia Militar Rodoviária de Iporã do Oeste também auxiliaram no atendimento da ocorrência. Ainda não há identificação das vítimas.

Fonte: Rádio Onda Positiva FM/Bombeiros

