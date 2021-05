Vereador de Santo Augusto sofre tentativa de homicídio

Compartilhar Pin 0 Compart.

Uma tentativa de homicídio ocorreu em Vila Radin, no interior de Santo Augusto nesta terça-feira, 25, à tarde. Segundo informações, a vítima foi o vereador Maurício Duarte – DEM. Ele foi baleado. Não há informações sobre a motivação do crime e nem a autoria.

A Brigada Militar informou que foi acionada no Hospital Bom Pastor, onde o vereador deu entrada com ferimentos na região frontal da cabeça, mas consciente.

A casa de saúde informou que após a estabilização do paciente, o mesmo foi transferido para Ijuí, devido à bala estar alojada no crânio. No momento da transferência o paciente estava estável.

Até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido preso.

*Fonte: Rádio Querência de Santo Augusto

