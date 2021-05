PRF apreende carro com mais de meia tonelada de maconha no norte do RS

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu quase 600 quilos de maconha que eram transportados num automóvel na manhã desta terça-feira, 25 de maio, na BR 285, entre as cidades de Mato Castelhano e Ciríaco.

Contando com o apoio do serviço de inteligência da PRF, os policiais realizaram buscas na rodovia a um Virtus suspeito de ser utilizado por criminosos. Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista do carro efetuou uma manobra brusca de retorno e saiu em alta velocidade. O veículo em fuga tentou sair da BR 285 para acessar uma lavoura, porém bateu fortemente num barranco e ficou imobilizado, foi quando o motorista fugiu a pé. Estão sendo efetuadas buscas ao traficante, porém ele ainda não foi encontrado.

O carro estava carregado com diversos tabletes de maconha, acondicionados sobre os bancos e no porta-malas. A droga totalizou 593 quilos. Ao realizarem a identificação veicular, os PRFs descobriram que o carro estava com as placas clonadas.

O veículo e a droga foram apreendidos e encaminhados à Polícia Civil em Passo Fundo.

