Judiciário realiza retomada gradual no atendimento externo das comarcas após ataque cibernético e mudança de bandeiras

Compartilhar Pin 0 Compart.

Da região apenas a Comarca de Palmeira das Missões, Santa Rosa, Três Passos e Três de Maio foram autorizadas a retomada do atendimento ao público até o momento.

A Justiça do Rio Grande do Sul está realizando a abertura dos Fóruns e a retomada por etapas do atendimento ao público externo após os ataques cibernéticos e pela extinção do sistema de bandeiras do Governo do RS. Nesta terça-feira, 25 de maio, mais oito comarcas estão autorizadas ao retorno das atividades de determinadas atividades. São elas: Agudo, Campo Bom, Montenegro, Passo Fundo, Rosário do Sul, Santa Maria, Santo Ângelo e Três de Maio.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Ontem, segunda-feira, 24 de maio, haviam sido autorizadas Alegrete, Bagé, Canoas, Charqueadas, Espumoso, Estrela, Mostardas, Osório, Santa Cruz do Sul, São Sepé, Tapes, Taquara, Torres, Tramandaí, e Três Passos.

Alvorada, Barra do Ribeiro, Butiá, Cachoeirinha, Eldorado do Sul, General Câmara, Gravataí, Guaíba, Herval, Ijuí, Lajeado, Palmares do Sul, Palmeira das Missões, Pedro Osório, Santa Rosa, Santo Antônio da Patrulha, São Jerônimo, Terra de Areia, Triunfo e Viamão também já estão com suas atividades normalizadas.

A Comarca da capital dos gaúchos teve o atendimento ao público liberado em 17 de maio.

Da região apenas a Comarca de Palmeira das Missões, Santa Rosa, Três Passos e Três de Maio foram autorizadas até o momento. Nas listas divulgadas pelo TJRS ainda não aparece o nome da comarca de Tenente Portela.

Prazos processuais :

– Os prazos dos processos eletrônicos foram retomados em 17/05/2021.

– Os prazos dos processos físicos permanecem suspensos.

A medida está prevista no Ato nº 042/2021, da Corregedoria-Geral da Justiça.

Curtir isso: Curtir Carregando...