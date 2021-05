BM de Catuípe prende mulher apenada por descumprimento de prisão domiciliar

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar/divulgação

No final da tarde de segunda-feira (24/05/2021), a Brigada Militar de Catuípe realizava barreiras de fiscalização de trânsito no interior do município, quando na localidade de Águas de Santa Tereza abordou um veículo táxi emplacado na cidade de Ijuí.

Ao proceder a identificação do condutor este estava em situação normal, porém foi constatado que a mulher que estava como passageira possuía várias ocorrências de furto e outros crimes, bem como deveria estar cumprindo prisão domiciliar em Santo Ângelo, e não poderia se afastar daquela comarca.

Continua após a publicidade... Continua o texto...

Diante dos fatos foi dada voz de prisão para a mulher acusada, que foi recolhida e encaminhada para o Albergue Estadual de Santo Ângelo.

Fonte: Brigada Militar

Curtir isso: Curtir Carregando...