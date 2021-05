Vice-prefeito de Três de Maio foi diagnosticado com Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Administração Municipal de Três de Maio informa que na manhã de hoje (24), o vice-prefeito, Josias Correa, foi diagnosticado com Covid-19. Josias se encontra em isolamento e seu estado de saúde é estável, com sintomas leves.

O vice-prefeito, mesmo afastado do cargo, continuará acompanhando as atividades da Administração Municipal, de forma remota. Nas próximas semanas, os atendimentos ao público no Gabinete do Vice-prefeito estão suspensos.

O Executivo aproveita para reforçar aos munícipes o pedido para que não descuidem das medidas básicas de segurança, que utilizem máscara, façam a higienização constante das mãos, evitem compartilhar utensílios pessoais, mantenham o distanciamento social e evitem circular pela cidade sem necessidade.

Fonte: Prefeitura de Três de Maio

