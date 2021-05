Sede Nova registra o 3º óbito em decorrência da Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

Sede Nova registrou o terceiro óbito por complicações da Covid-19 durante o fim de semana. A mulher de 61 anos faleceu às 11h30 do último sábado (22) na UTI do Hospital de Caridade de Três Passos. Como ela estava internada há mais de três semanas, já havia passado a fase ativa, por isso, o corpo foi liberado para velório e atos fúnebres, de acordo com atestado médico, tendo em vista que não havia mais risco de transmissão da doença

O município possui atualmente três pacientes hospitalizados. Uma mulher de 53 anos segue na UTI do Hospital de Caridade de Três Passos. Outros dois pacientes estão em leitos clínicos, fora da UTI – uma mulher de 38 anos e um homem de 28.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, no momento, Sede Nova registra 16 casos ativos e três pacientes hospitalizados. Do total de 209 confirmados, 190 estão recuperados, 16 ativos e três óbitos desde o início da pandemia. Há ainda 11 casos suspeitos e 36 pessoas em isolamento domiciliar.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

