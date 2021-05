Secretaria Municipal de Saúde de Três Passos vacina 767 idosos são imunizados em drive-thru

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Passos realizou três dias intensos de drive-thru em prol da imunização contra a Covid-19. Na quinta-feira (20/05) e sexta-feira (21/05) dirigiram-se ao CIAC/SUS os idosos que estavam com a segunda dose atrasada, até dia 3 de maio, e a partir do dia 4, respectivamente. Ao todo, para este grupo foram vacinados 287 na quinta-feira, e 312 na sexta-feira, que aguardavam o imunobiológico Coronavac/Butantan.

No período da manhã do sábado (22/05), receberam a segunda dose do imunizante os idosos de 81 a 84 anos, que aguardavam doses da Fiocruz/Astrazeneca. A manhã fria, depois de uma forte chuva na noite de sexta-feira não espantou os cidadãos, e 168 receberam a segunda dose. “Nós queremos, e vamos vacinar todos os munícipes de Três Passos. Conforme chegam as doses, os servidores da saúde previamente organizados, destinam-se aos grupos prioritários, segundo o Plano Nacional de Imunização (PNI)”, afirmam o Prefeito Municipal Arlei Luis Tomazoni, e vice-prefeito Pastor Ipê.

Na totalidade, 767 idosos foram vacinados nestes três dias de drive-thru.

Fonte: ASCOM

