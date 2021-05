Queda de teleférico deixa 14 pessoas mortas na Itália

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Divulgação/Corpo Nacional de Resgate Alpino e Espeleológico

Um grave acidente com um teleférico deixou 14 pessoas mortas, na cidade de Stresa, na região de Piemonte, às margens do Lago Maggiore, na Itália. Segundo informações do Corpo Nacional de Resgate Alpino e Espeleológico, o acidente aconteceu nesse domingo (23).

O Corpo Nacional de Resgate Alpino e Espeleológico havia informado primeiramente a morte de 13 pessoas. Outras foram encaminhadas ao hospital, com ferimentos graves. Mais tarde, uma das vítimas encaminhadas ao hospital morreu e balanço da tragédia fechou om 14 mortes.

Conforme as primeiras informações, o acidente aconteceu, após um cabo de o teleférico ter se rompido. Autoridades italianas irão investigar o caso.

Fonte: Clicrdc

