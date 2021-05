Mulher que morreu de Covid-19 em Esperança do Sul se recusou a tomar a vacina contra a Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Prefeitura de Esperança do Sul/divulgação

Esperança do Sul emitiu nota oficial informando que a idosa de 77 anos que morreu no final de semana no Hospital de Caridade de Três Passos, vítima da Covid-19, se recusou a tomar a vacina contra a Covid-19.

Confira a nota:

A Secretaria Municipal de Saúde de Esperança o Sul vem através desta nota informar e esclarecer a sua população, sobre a paciente de 77 anos que faleceu no último domingo, dia 23/05, em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.

Como a vacina do Covid-19 é opcional e não obrigatória, a idosa optou por não ser imunizada, através da assinatura de um termo de recusa, medida sugerida pela Coordenadoria Regional de Saúde, este referido termo é assinado por todos os pacientes que decidem não tomarem a vacina.

Sabe-se que hoje as vacinas existentes não protegem 100% a pessoa imunizada de se contaminar, porém previnem que a doença evolua para os casos mais graves, onde exigem internações e que podem levar ao óbito.

Abaixo disponibilizamos uma imagem do modelo deste termo.

Prefeitura de Esperança do Sul

