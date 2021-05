MC Kevin teve morte acidental, conclui perícia

Compartilhar Pin 0 Compart.

Laudo aponta que não havia indícios de “briga” ou “ações violentas” na suíte onde estava o cantor

O laudo de perícia feito pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) no hotel em que MC Kevin morreu, no último domingo (16/5), concluiu que a morte do funkeiro foi acidental. O documento, assinado pelo perito Luiz Alberto Moreira Coelho e obtido com exclusividade pelo jornal O Globo, aponta que não havia indícios de “briga” ou “ações violentas” na suíte.

Kevin estava no local com o amigo Victor Elias Fontenelle, também conhecido como MC VK, e a garota de programa Bianca Domingues. O resultado da prova técnica poderá corroborar a versão apresentada pelas duas testemunhas, que alegam que o funkeiro estaria na sacada com Bianca quando tentou passar para o andar de baixo e acabou se desequilibrando.

No laudo de necropsia, o Instituto Médico Legal (IML) aponta que corpo do rapaz sofreu 13 fraturas, do nariz, maxilar, mandíbula e costelas, além de hemorragia na cabeça, perfuração no pulmão e rompimento do fígado. A causa da morte é descrita como traumatismo crânio encefálico.

Fonte: NSC Total

