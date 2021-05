Esperança do Sul confirma o 9° óbito por Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

Na manhã de domingo (24), por volta de 10h30min, o município de Esperança do Sul confirmou o nono óbito em função de complicações pela Covid-19.

Uma idosa de 77 anos, que residia na localidade de Lajeado Paixão, havia internado no sábado pela manhã no Hospital de Caridade de Três Passos, onde no domingo acabou não resistindo e falecendo. Ela foi sepultada no mesmo dia, no cemitério comunitário de Linha Ismael.

A administração municipal de Esperança do Sul se pronunciou oficialmente na manhã desta segunda-feira (24), na página oficial do Facebook, lamentando a nona vida perdida para a doença no município.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

