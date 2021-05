Campo Novo registra o 13° óbito por Covid-19

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Campo Novo/divulgação

Campo Novo confirmou através do seu boletim epidemiológico diário a ocorrência do 13° óbito por Covid-19. A vítima é um homem de 75 anos, que faleceu no domingo (23), e estava internado no Hospital de Caridade de Campo Novo.

O município chegou nesta segunda-feira (24), a 80 casos ativos da doença. Há ainda 15 casos suspeitos aguardando resultado laboratorial.

Campo Novo tem cinco hospitalizações, sendo dois pacientes em leitos clínicos Covid e três em UTIs Covid. 371 campo-novenses já se recuperaram da Covid-19.

Fonte: MB Notícias

