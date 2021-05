Motorista morre em acidente de trânsito na ERS-210, em São Martinho

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar/divulgação



Um grave acidente de trânsito, com vítima fatal, foi registrado na ERS-210, no interior de São Martinho. A Brigada Militar informou que o motorista de um Ford Focus, com placas de Porto Xavier, foi encontrado morto dentro do veículo capotado fora da pista. De acordo com o pelotão rodoviário da Brigada Militar de Santo Augusto, o acidente ocorreu no km 13 da rodovia, a cerca de mil metros do Posto Caminhoneiro.

Informações preliminares levantadas pelo pelotão indicam que o veículo transitava no sentido a Três de Maio, saiu ao lado direito da pista, colidiu em árvores e capotou a cerca de 50 metros da rodovia. Populares localizaram o veículo na manhã deste sábado (22) e acionaram, inicialmente, a Brigada Militar que prestou o primeiro atendimento até a chegada da polícia rodoviária.

O corpo da vítima segue dentro do veículo. Uma equipe do Instituto Geral de Perícias (IGP) é aguardada para o levantamento. A identidade do condutor ainda não foi revelada. A Polícia Civil deve investigar o caso. Não há informações, por enquanto, sobre o horário e outros detalhes do acidente.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

