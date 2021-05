Ambulância de Humaitá tomba na ERS-155, em Santo Augusto

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Ouvinte Rádio Alto Uruguai

Uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde de Humaitá tombou em um acidente de trânsito por volta das 18h desta sexta-feira (21) na ERS-155, no interior de Santo Augusto. O acidente ocorreu no km 64 da rodovia, nas proximidades do trevo de acesso a Chiapetta. Ninguém ficou ferido.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que a ambulância seguia em direção a Ijuí para buscar uma paciente. Chovia forte no momento do acidente. De acordo com a secretaria, o veículo aquaplanou, saiu da pista e tombou fora da rodovia. A ambulância era ocupada pelo motorista e uma técnica de enfermagem; ambos escaparam ilesos.

A empresa responsável pelo seguro da ambulância foi acionada e providencia a remoção do veículo e demais trâmites.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

