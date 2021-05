Tomba caçamba de caminhão da prefeitura de Barra do Guarita durante trabalhos

Compartilhar Pin 0 Compart.

Durante os trabalhos de cascalhamento de uma estrada do interior do município de Barra do Guarita na tarde desta sexta-feira, 21 de maio, uma caçamba tombou de cima do caminhão que a transportava. Ela estava carregada de cascalho.

Não há informações precisas sobre o motivo pelo qual a caçamba tombou, se no momento da descarga do cascalho, se no trajeto, ou se houve alguma falha mecânica.

Uma carregadeira foi utilizada para tentar colocar a caçamba no lugar.

A prefeitura não soube informar os motivos do acidente.

Ninguém se feriu.

