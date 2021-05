Tchau Entulho: Cronograma de coleta chega a região dois

Compartilhar Pin 0 Compart.

Recolhimento de entulhos acontecerá no bairro Modelo, no Loteamento Dalcin e em parte da área Central. Equipes da Zeladoria estarão nesta área de 24 a 28 de maio.

O programa Tchau Entulho concluiu nesta sexta-feira, 21, a primeira semana de coletas. Moradores dos bairros Senger, Cresol e parte do Verzeri foram contemplados com o serviço iniciado na última segunda-feira, 17. Agora, as equipes da Zeladoria Municipal concentrarão os trabalhos no bairro Modelo, Loteamento Dalcin e parte da área Central (entre as ruas Gaurama e Tupã e avenida Itapiranga.) Nesta região a coleta ocorrerá ao longo da próxima semana, de 24 a 28 de maio.

Confira nas imagens a seguir todas as informações. Dúvidas, contate com a Zeladoria, fone 3551 1370.

Fonte:

Assessoria de Comunicação

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Comunicação Social

Prefeitura de Tenente Portela

